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نظرة تشاؤمية .. مسؤول فرنسي عن العودة لما قبل : قد لا تحدث في 2023

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نظرة تشاؤمية .. مسؤول فرنسي عن العودة لما قبل فيروس كورونا : قد لا تحدث في 2023 نظرة تشاؤمية .. مسؤول فرنسي عن العودة لما قبل : قد لا تحدث في 2023

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قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي، جان فرانسوا ديلفريسي، إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي جائحة المستجد «كوفيد- 19» قد لا تحدث في عام 2022، أو ربما حتى 2023.

وأضاف مستشار للحكومة، لتليفزيون (بي. إف. إم)، اليوم الجمعة، أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفًا يوميًا بحلول بداية أغسطس القادم.

وأوضح أن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس المقبل، وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت 192 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين وفاة.

المصرى اليوم

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