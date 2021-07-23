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قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي، جان فرانسوا ديلفريسي، إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» قد لا تحدث في عام 2022، أو ربما حتى 2023.

وأضاف مستشار للحكومة، لتليفزيون (بي. إف. إم)، اليوم الجمعة، أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفًا يوميًا بحلول بداية أغسطس القادم.

وأوضح أن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس المقبل، وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت 192 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين وفاة.