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هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث

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بذلت جهودها في عملية تنظيم الحشود بتنسيق متناغم مع الجهات العاملة بالحرم

هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث

أظهرت صور حصلت عليها "سبق" من داخل صحن الطواف بالمسجد الحرام؛ الدقة في تنظيم الحشود البشرية التي تبذله القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة؛ في سبيل راحة ضيوف الرحمن غير المتعجلين، خلال أدائهم طواف الوداع، اليوم الجمعة، بعد قضائهم ليلة الثالث عشر في مشعر منى.

وتبذل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة جهودًا مضنية في عملية تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام وبتنسيق متناغم مع الجهات العاملة بالحرم المكي الشريف؛ مما ساهم في نجاح خطة أداء طواف الوداع خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها المملكة في سبيل العناية والرعاية والاهتمام بضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم سالمين غانمين.


وقد أظهرت الصور عددًا من ضيوف الرحمن وهم يؤدون طواف الوداع في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، بعد أن كتب الله لهم أداء فريضة الحج لهذا العام؛ في المقابل عكست الصور الدور الكبير الذي قدمته القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وفق الخطط المعدة من ذي قبل، والجاهزية التامة في سبيل أداء الحجيج طواف الوداع واستكمال نسكهم بكل يسر وسهولة.

هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث

هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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