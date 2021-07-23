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"الشؤون الإسلامية" تبثّ 1,440,000 رسالة توعوية للحجاج

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"الشؤون الإسلامية" تبثّ 1,440,000 رسالة توعوية للحجاج "الشؤون الإسلامية" تبثّ 1,440,000 رسالة توعوية للحجاج
بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج

بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية التي بثتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ أكثر من 1,440,000 رسالة "sms" نصية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

وبثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة "ثالث أيام التشريق" أكثر من 180,000 رسالة، يتضمن محتوى الرسائل فضل طواف الوداع وإنهاء نسك الحج والشكر لله على إتمام النسك؛ حيث بلغ إجمالي ما بثته الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من مليون وأربع مائة ألف رسالة.


وعلى إثرها اختتم برنامج الرسائل الدعوية التوعوية، الذي أطلقته الوزارة تزامناً مع الحج لتوعية ضيوف الرحمن، مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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