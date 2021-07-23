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«صحة الاسكندرية»: نقل مصابي حادث تصادم برج العرب لـ3 مستشفيات.. والإصابات كسورح وجروح (صور)

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«صحة الاسكندرية»: نقل مصابي حادث تصادم برج العرب لـ3 مستشفيات.. والإصابات كسورح وجروح (صور) «صحة الاسكندرية»: نقل مصابي حادث تصادم برج العرب لـ3 مستشفيات.. والإصابات كسورح وجروح (صور)

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أصيب 37 شخصا في حادث تصادم وقع بين أتوبيس رحلات وآخر نقل عام بطريق استاد برج العرب غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى 3 مستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الدكتور سعيد مأمون السعقان، وكيل أول وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، إنه فور تلقيه بلاغا بالحادث تم ايفاد سيارات اسعاف إلى موقع الحادث وتجهيز أماكن عاجلة في مستشفيات برج العرب والعامرية وجمال حماده، باعتبارها الأقرب إلى موقع الحادث.

وأضاف «السقعان»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن التقرير المبدئي اكد أن الإصابات عبارة عن كسور وجروح سطحية، وأن الحالات جميعها مستقرة وتتلقى العلاج في المستشفيات الثلاثة التي تم نقلهم إليها.

وأشار إلى أن المصابين بينهم حالات تستدعى تخصصات جراحات العظام وجراحة العمود الفقرى والجراحة العامة.

وكانت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، تلقت إخطارا اليوم الجمعة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات واخر نقل عام بطريق استاد برج العرب غرب الإسكندرية، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الإسعاف لمتابعة الحادث الذي وقع بطريق استاد برج العرب غرب الإسكندرية.

"صحة الاسكندرية": نقل مصابى حادث تصادم برج العرب لـ3 مستشفيات .. والاصابات كسورح وجروح (صور)
"صحة الاسكندرية": نقل مصابى حادث تصادم برج العرب لـ3 مستشفيات .. والاصابات كسورح وجروح (صور)

المصرى اليوم

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