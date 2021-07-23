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محافظ كفر الشيخ: لازيادة في تعريفة ركوب سيارات الأجرة

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محافظ كفر الشيخ: لازيادة في تعريفة ركوب سيارات الأجرة محافظ كفر الشيخ: لازيادة في تعريفة ركوب سيارات الأجرة

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كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، كما وجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي.

جاء ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليم الجمعة كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، أحمد السماحي، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة «السرفيس» بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.

وأضاف المتحدث أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن سواء بمحطات الوقود أو مواقف السرفيس، وأن الحملات مستمرة في عملها، وأن محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة ،ويتلقى التقارير أولا بأول.

المصرى اليوم

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