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شهد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إطلاق أول بشائر الخير لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي لعام 1442هـ من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الأوقاف أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية ، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك ، كما أعرب الوزير عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز ، وخص بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف .

وشدد وزير الأوقاف على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.

وزير الأوقاف يشهد انطلاق أول قافلة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي ..ويؤكد : نموذج رائد في العمل المجتمعي