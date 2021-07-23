سنغافورة: ثلاثة أرباع المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية تلقوا التطعيم

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أظهرت بيانات حكومية أن ثلاثة أرباع المصابين بمرض كورونا في سنغافورة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وحصنت سنغافورة بالفعل نحو 75% من سكانها البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة، في ثاني أسرع حملة تطعيم بعد الإمارات، وفقا لبرنامج تتبع خاص برويترز، وحصل نحو نصف السكان على التطعيم الكامل.

وقالت وزارة الصحة إن 7 حالات فقط احتاجت الحصول على الأكسجين منها 6 حالات لم تحصل على أي لقاح وحالة لم تتلق سوى جرعة واحدة من التطعيم.

وتابعت: «هناك أدلة مستمرة على أن التطعيم يساعد على الوقاية من الأعراض الخطيرة عندما يصاب المرء بالعدوى»، مضيفة أن كل المطعمين بالكامل من المصابين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر على الإطلاق.

وقال خبراء إن إصابة من حصلوا على اللقاحات لا تعنى أنها غير فعالة، وتستخدم سنغافورة لقاحي فايزر ومودرنا في حملة تطعيم السكان.