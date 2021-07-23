أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن -
مباراة البرازيل مباشر الآن ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 -
السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم -
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير -
كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي -
«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف -
كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

سنغافورة: ثلاثة أرباع المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية تلقوا التطعيم

Print
سنغافورة: ثلاثة أرباع المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية تلقوا التطعيم سنغافورة: ثلاثة أرباع المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية تلقوا التطعيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت بيانات حكومية أن ثلاثة أرباع المصابين بمرض كورونا في سنغافورة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وحصنت سنغافورة بالفعل نحو 75% من سكانها البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة، في ثاني أسرع حملة تطعيم بعد الإمارات، وفقا لبرنامج تتبع خاص برويترز، وحصل نحو نصف السكان على التطعيم الكامل.

وقالت وزارة الصحة إن 7 حالات فقط احتاجت الحصول على الأكسجين منها 6 حالات لم تحصل على أي لقاح وحالة لم تتلق سوى جرعة واحدة من التطعيم.

وتابعت: «هناك أدلة مستمرة على أن التطعيم يساعد على الوقاية من الأعراض الخطيرة عندما يصاب المرء بالعدوى»، مضيفة أن كل المطعمين بالكامل من المصابين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر على الإطلاق.

وقال خبراء إن إصابة من حصلوا على اللقاحات لا تعنى أنها غير فعالة، وتستخدم سنغافورة لقاحي فايزر ومودرنا في حملة تطعيم السكان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

سفاح العجائز.. قتل واغتصب 4 سيدات أكبرهن 80 سنة على الطريق الزراعي (تفاصيل)

سفاح العجائز.. قتل واغتصب 4 سيدات أكبرهن 80 سنة على الطريق الزراعي (تفاصيل)

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن