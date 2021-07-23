الدفاع الأفغانية تنفي سيطرة حركة طالبان علي 90% من أراضي الدولة: «محض كذب»

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نفت وزارة الدفاع الأفغانية، إعلان حركة «طالبان» سيطرتها على 90% من الحدود الأفغانية واعتبرته «محض كذب».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، عن ما تدعيه طالبان «دعاية لا أساس لها».

وأشار إلى أن القوات الحكومية ما زالت تسيطر على حدود البلاد وعلى كافة «المدن الرئيسية والطرق السريعة».

وحذر من أنه في حالة قيام حركة طالبان ببسط سيطرتها (على أراض)، فإن أول ما تفعله هو تدمير المنشآت العامة أو البنى التحتية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية، ميرويس ستانكزاي، على تويتر أن «قوات الأمن الأفغانية ستثأر قريبا من هؤلاء الإرهابيين الجامحين».