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قطر وأمريكا تناقشان زيادة الاستثمارات الدفاعية وحل النزاعات

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جاء ذلك على هامش سلسلة اجتماعات مكثفة عقدها الوزير القطري في واشنطن مع عدد من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء على رأسها اجتماعه مع نظيره أنتوني بلينكن، بحسب موقع الشرق.

© AP Photo / Hassan Ammar

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "إننا ممتنون للدور القطري في محادثات السلام الأفغانية، وجهودها لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات الدفاعية بين البلدين، كما تطرق الاجتماع إلى الحديث عن قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية، وتعزيز حقوق العمال في قطر، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، وشدد على استمرار جهود دولة قطر لحفظ وصون حقوق العمال.

هذا ويبحث وفدا الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية، الدوحة، وقف إطلاق النار، ونقلت الجزيرة عن مصدر حكومي أفغاني تأكيده أن وفدي المفاوضات الأفغانية اجتمعا في الدوحة، وسيجتمعان مجددا فيها خلال أيام لمناقشة وقف إطلاق النار.

وأشار المصدر الحكومي الأفغاني إلى أن الوفدين أكدا خلال اجتماعهما في الدوحة استمرار المفاوضات وتسريع وتيرتها، كما ناقشا أجندة الجلسة المقبلة، وتحديد القضايا المراد بحثها.

وقال إن الاجتماع المقبل لوفدي المفاوضات الأفغانية في الدوحة سيعقد خلال أيام، وأوضح أن الاجتماع سيناقش وقف إطلاق النار.

وفي غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة أطراف الصراع الأفغاني إلى إنهاء العنف فورا، والموافقة على وقف إطلاق نار دائم وشامل.

SputnikNews

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