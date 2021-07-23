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تفاصيل زيارة وزير خارجية السودان لحديقة النباتات في أسوان (صور)

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تفاصيل زيارة وزير خارجية السودان لحديقة النباتات في أسوان (صور) تفاصيل زيارة وزير خارجية السودان لحديقة النباتات في أسوان (صور)

تفقدت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الحديقة النباتية بأسوان فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن سعادتها بالتعرف على الأنواع النباتية النادرة البالغة 740 نوعا نباتيا نادرا التى لا مثيل لها ومشاهدة الركن الخاص بالملتقى الشباب العربى الإفريقي.

وقدمت «مريم المهدي»، بجزيل الشكر لإدارة الحديقة على الحفاظ على الثروة النباتية والتنظيم الرائع وحسن الاستقبال والاهتمام بالحديقة حتى فى العطلات والأعياد ووعدت بتكرار الزيارة للحديقة النباتية.

وقال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين الجهة المشرفة علي الحديقة في تصريحات صحفية الجمعة ان الحديقة النباتية بأسوان تعد واحدة من أندر الحدائق النباتية على مستوى العالم حيث تعد من أعظم مراكز البحث العلمي في والعالم وتعد بنك جينات للأصول الوراثية للأشجار المتميزة.

وأضاف «حمودة» أن حديقة النباتات تعد من أقدم الحدائق النباتية الموجودة وتعد متحف نباتي حي حيث يوجد بها عدد كبير من النباتات الاستوائية والنباتات غير الاستوائية النادرة والمعمرة والتى تعد مصدر وراثى نباتي هام في العالم موضحا إنه يوجد بالحديقة حوالي (114) عائلة نباتية تشمل نحو (439) جنس تنقسم إلى (740) نوع نباتي نادر.

وأوضح مدير معهد البساتين ان قيمة الحديقة النباتية من الناحية العلمية والبحثية في التنوع النادر والتصنيف النباتي الموجود داخل الحديقة وهى تعتبر بنك جينات حى والذى لا يقدر بمال من الناحية العلمية و تعتبر مجمع وراثي هام للأصول الوراثية لكافة الأنواع النباتية التي تستخدم في برامج التربية الخاصة بالمعهد وكليات الصيدلة والعلوم.

زيارة وزير خارجية السودان لحديقة النباتات في أسوان
زيارة وزير خارجية السودان لحديقة النباتات في أسوان
زيارة وزير خارجية السودان لحديقة النباتات في أسوان

المصرى اليوم

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