وزيرة الهجرة تنفي تدخل الوزارة في موقف إحدى الشركات الكويتية بإنهاء عمل عدد من المصريين 

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جملة وتفصيلا، ما يتردد حول تدخل وزارة الهجرة في موقف إنهاء إحدى الشركات لعمل عدد من المصريين بالكويت خلال الفترة الراهنة، أو ما نسب من تعليقات بشأن قوانين داخلية تخص دولة الكويت.

وأهابت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان، بكافة وسائل الإعلام توخي الحذر وتحري الدقة في كل ما ينشر أو يتم تناوله في هذا الصدد، والالتزام الكامل بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الهجرة فقط والانتباه لما اعتاد عليه البعض لتعكير صفو علاقات الشعوب بادعاء تصريحات ثم الرد أو التعليق عليها رغم عدم صحتها من الأساس، الأمر الذي يعد وسيلة من وسائل حروب الجيل الرابع عبر نشر شائعات وإحداث حالة بلبلة.

وطالبت وزارة الهجرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي مراجعة الصفحات الرسمية المتاحة للوزارة والتروّي والاطلاع قبل التعجل بإصدار أي ردود فعل.