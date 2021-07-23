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إزالة 10 حالات تعد على أراضي الدولة بمركز إدفو و5 حالات بمدينة أسوان

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إزالة 10 حالات تعد على أراضي الدولة بمركز إدفو و5 حالات بمدينة أسوان إزالة 10 حالات تعد على أراضي الدولة بمركز إدفو و5 حالات بمدينة أسوان

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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تم إزالة ١٠ حالات تعدي بمركز ومدينة إدفو بمناطق وقرى الغنيمية والبحيرة والحصايا والحاجر، علاوة على إزالة حالة تعدي بقرية الحرية بمركز كوم أمبو، فضلاً عن ٥ حالات تعدي بمدينة أسوان شملت مناطق الصداقة الجديدة وخلف المسلة الناقصة وحى ناصر، كما تم إزالة ٢ حالة تعدي بمدينة السباعية.

وأشار المحافظ إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يتابع من غرفة عمليات الوزارة الجهود المبذولة لإزالة أي تعديات أولاً بأول والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لتنفيذ أي تعدى، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر والغرامات للحفاظ على كل شبر من أرضى الدولة .

المصرى اليوم

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