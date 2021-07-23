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وزير الزراعة يهنئ الرئيس بذكرى ثورة يوليو.. ويثمن دورها في الإصلاح الزراعي

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وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو.. ويثمن دورها في الإصلاح الزراعي وزير الزراعة يهنئ الرئيس بذكرى ثورة يوليو.. ويثمن دورها في الإصلاح الزراعي

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة والتي كان لها دور كبير في حماية الفلاحين من الإقطاعيين الزراعيين.

وقال «القصير»، في نص التهنئة: «الثورة قضت على الرأسمالية والاقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الاثرياء على فقراء الفلاحين والتى اطلق عليها أراضي الاصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952«.

وأضاف وزير الزراعة أن قانون الإصلاح الزراعي يعد من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد قيامها بشهرين فقط في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالاسراع في تقنين اوضاع المنتفعين في الإصلاح الزراعي.

وأوضح «القصير»، ان التعليمات الرئاسية بالإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام وكذلك أراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة داخل الحيز العمراني يتم تخصيصها للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى إنه تم حتى الآن تخصيص 55 قطعة بكافة محافظات الجمهورية.

ومن ناحيته، قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تصريحات صحفية الجمعة أن الهيئة استطاعت إنجاز 3850 عقد ابتدائي متوقفة منذ عدة عقود بجانب انهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لاصحابها بعد توثيقها في الشهر العقارى بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص اراضى لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحى ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام

وأضاف «الفولي»ـ ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وافقت على تقنين اراضى لواضعي اليد طبقا للقانون 182 لسنه 2018 لعدد 429 طلب، موضحا أن الهيئة حققت ايرادات للخزانة الدولة خلال العام المالى 2020/2021 حوالى 1.5 مليار جنية كما قامت بإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الإصلاح الزراعى مع ارأضى الأوقاف.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي انه بعد تملك الاراضى وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوى والاسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى المنتشرة في كل قرى مؤكدا أن الهيئة مازالت تقوم بتقنين وضع واضعى اليد للاراضى التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.

المصرى اليوم

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