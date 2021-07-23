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كيف تفصل نفسك من بطاقة تموين الأسرة وتستخرج بطاقة جديدة؟

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كيف تفصل نفسك من بطاقة تموين الأسرة وتستخرج بطاقة جديدة؟ كيف تفصل نفسك من بطاقة تموين الأسرة وتستخرج بطاقة جديدة؟

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تُعد خدمة الفصل من بطاقة تموين الأسرة، من الخدمات التي تتحها وزارة والتجارة الداخلية، لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم ، حيث يستطيع المواطن المقيد على بطاقة تموين أسرته الفصل واستخراج بطاقة تموين بمفرده دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

وفيما يلي نستعرض كيفية الفصل من بطاقة تموين الأسرة واستخراج بطاقة جديدة:

- بداية دخول المواطن على موقع «دعم مصر».

- بمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة «خدمات تموينية للمواطنين».

ـ يتم الضغط على خدمة «فصل اجتماعي من بطاقة لأخرى» واختيار هذه الخدمة.

ـ يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.

المصرى اليوم

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