استبعاد حارس يد الفراعنة من مواجهة البرتغـال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استبعد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، الحارس محمد على من القائمة التي تخوض لقاء البرتغال، غدا السبت، بافتتاح مشوار الفراعنة بمنافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.



وتضم قائمة الفراعنة 15 لاعبا فقط لخوض المباراة بناء على تعليمات اللجنة المنظمة للأولمبياد وجاءت كالتالي: «كريم هنداوي ومحمد الطيار لحراسة المرمى وعمر الوكيل ويحيى الدرع وسيف الدرع وحسن قداح وعلي زين وأحمد هشام»دودو«ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد سند وإبراهيم المصري ومحمد هاشم ووسام نوار وأحمد عادل».

وخاض المنتخب مرانه الأخير صباح اليوم الجمعة لمدة 45 دقيقة والذي بدأ بمحاضرة من المدرب الإسباني باروندو.

ورفض أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس البعثة، مشاركة لاعبي منتخب اليد في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، منعا لإجهاد اللاعبين قبل مواجهة البرتغال غداً السبت.