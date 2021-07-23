المرشد الإيراني يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا محلي الصنع

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تلقى المرشد الإيراني، على خامنئي، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا المصنع محليا، فيما كان قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح «إيران بركت» في 25 يونيو الماضي.

وقال المرشد إن الخلل الحاصل في عملية التطعيم ضد وباء كورونا في بلاده «معظمه جاء بسبب الجهات التي وعدت ببيع وإرسال اللقاح ولم تلتزم بوعدها«، مضيفا أنه أكد مرارا للمسؤولين على ضرورة الاعتماد على الداخل لمعالجة الأزمات كي لا تواجه مشكلات بسبب عدم وفاء الأطراف الخارجية بالتزاماتها.

وأضاف فيما يتعلق باللقاح: «يمكننا أن نستعين بإنتاجات البلدان الأخرى، لكن من الضروري الاعتماد على الإنتاج الداخلي، ولا يمكن أن نعطل المواطنين».