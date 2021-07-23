أخبار عاجلة

مباراة البرازيل مباشر الآن ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 -
السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم -
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير -
كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي -
«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف -
كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم» -
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

المرشد الإيراني يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا محلي الصنع

Print
المرشد الإيراني يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا محلي الصنع المرشد الإيراني يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا محلي الصنع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى المرشد الإيراني، على خامنئي، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا المصنع محليا، فيما كان قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح «إيران بركت» في 25 يونيو الماضي.

وقال المرشد إن الخلل الحاصل في عملية التطعيم ضد وباء كورونا في بلاده «معظمه جاء بسبب الجهات التي وعدت ببيع وإرسال اللقاح ولم تلتزم بوعدها«، مضيفا أنه أكد مرارا للمسؤولين على ضرورة الاعتماد على الداخل لمعالجة الأزمات كي لا تواجه مشكلات بسبب عدم وفاء الأطراف الخارجية بالتزاماتها.

وأضاف فيما يتعلق باللقاح: «يمكننا أن نستعين بإنتاجات البلدان الأخرى، لكن من الضروري الاعتماد على الإنتاج الداخلي، ولا يمكن أن نعطل المواطنين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

سفاح العجائز.. قتل واغتصب 4 سيدات أكبرهن 80 سنة على الطريق الزراعي (تفاصيل)

سفاح العجائز.. قتل واغتصب 4 سيدات أكبرهن 80 سنة على الطريق الزراعي (تفاصيل)

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن