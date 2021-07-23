أخبار عاجلة

مباراة البرازيل مباشر الآن ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 -
السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم -
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير -
كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي -
«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف -
كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم» -
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

Print
"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا "الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا
قالت: اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي (1160) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10742) حالة، منها (1383) حالة حرجة.
وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (515693) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (496810) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8141) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم

"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة