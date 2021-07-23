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«يونسيف» تحذر من انهيار إمدادات المياه العامة في لبنان

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«يونسيف» تحذر من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان «يونسيف» تحذر من انهيار إمدادات المياه العامة في لبنان

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» من انهيار إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر، جراء الأزمة الاقتصادية وما يترتب عليها من انقطاع للكهرباء وشحّ في المحروقات.

وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في لبنان، يوكي موكو: «يتعرض أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان، وذلك بسبب تعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار من جراء الأزمة الاقتصادية الحالية».

وأوضحت أسباب الأزمة، التي تعود إلى العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار، وانهيار شبكة الكهرباء وارتفاع كلفة المحروقات.

وحذرت موكو من أن «إفتقار الوصول إلى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في ما يتعلق بإحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة».

وتشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية بسبب تعثر تشكيل واعتذار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

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