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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر، جراء الأزمة الاقتصادية وما يترتب عليها من انقطاع للكهرباء وشحّ في المحروقات.

وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في لبنان، يوكي موكو: «يتعرض أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان، وذلك بسبب تعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار من جراء الأزمة الاقتصادية الحالية».

وأوضحت أسباب الأزمة، التي تعود إلى العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار، وانهيار شبكة الكهرباء وارتفاع كلفة المحروقات.

وحذرت موكو من أن «إفتقار الوصول إلى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في ما يتعلق بإحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة».

وتشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية بسبب تعثر تشكيل الحكومة واعتذار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.