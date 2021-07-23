سانشو لليونايتد .. تعرف على أغلى صفقات الشباب في العالم

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نجح مانشستر يونايتد اليوم بشكل رسمي الحصول على مبتغاه الذي طال لمدة عامين تقريبًا، بالحصول على خدمات الجناح الإنجليزي الشاب، جادون سانشو (21 عامًا).

ودفع مانشستر يونايتد مبلغ 85 مليون يورو لإنتداب لاعب بوروسيا دورتموند، ليحصل المدرب أولي جونار سولشاير على أبرز اهدافه في سوق الإنتقالات خلال أخر عامين.

قيمة صفقة سانشو وضعته ضمن أغلى 10 صفقات للاعبين الشباب (21 عام أول أقل) في الكرة الأوروبية.

في السياق التالي سنستعرض بشكل تصاعدي أغلى صفقات الشباب في الكرة الأوروبية.

10- رحيم سترلينج إلى مانشستر سيتي: في صيف 2015، دفع مانشستر سيتي ما يزيد عن 63 مليون يورو لضم الجناح الإنجليزي من ليفربول.

9- كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي: في يناير 2019، دفع تشيلسي 64 مليون يورو لنادي بوروسيا دورتموند لكي يضم الجناح الأمريكي.

8- فيكتور أوسيمين إلى نابولي: في صيف 2020، كسر نابولي رقمه القياسي في سوق الإنتقالات بدفع 70 مليون يورو لـ ليل الفرنسي من أجل ضم المهاجم النيجيري.

7- كاي هافيرتز إلى تشيلسي: في الصيف الماضي، وعلى الرغم من المعاناة من التأثير الإقتصادي لـ فيروس كورونا، دفع تشيلسي 80 مليون يورو لضم لاعب الوسط المهاجم من باير ليفركوزن.

6- جادون ساشنو إلى مانشستر يونايتد: انتداب جادون سانشو هذا الصيف جعله سادس أغلى شاب في تاريخ كرة القدم، مع دفع مانشستر يونايتد لـ 85 مليون يورو لإنتداب اللاعب من بوروسيا دورتموند.

5- ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس: يوفنتوس دفع 85.5 مليون يورو لنادي أياكس أمستردام لإنتداب المدافع الشاب في صيف 2019.

4- نيمار إلى برشلونة: لا تزال هذه الصفقة من الأغلى على الرغم من مرور 8 سنوات عليها، عندما دفع برشلونة في صيف 2013 مبلغ 88.2 مليون يورو لضم الجناح البرازيلي من سانتوس.

3- جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد: أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد كانت انتداب لاعب الوسط المهاجم البرتغالي من بورتو مقابل 127.2 مليون يورو، في صيف 2019.

2- عثمان ديمبيلي إلى برشلونة: 135 مليون يورو دفعها برشلونة في صيف 2017 إلى بوروسيا دورتموند للحصول على خدمات الجناح الفرنسي، عثمان ديمبيلي.

1- كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان: لا تزال هذه هي أغلى صفقة للاعب شاب منذ صيف 2018، عندما دفع باريس سان جيرمان 145 مليون يورو لإنتداب المهاجم الفرنسي الواعد من موناكو.