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محافظ أسوان: لا زيادة في تعريفة سيارات الأجرة والسيرفيس

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محافظ أسوان: لا زيادة في تعريفة سيارات الأجرة والسيرفيس محافظ أسوان: لا زيادة في تعريفة سيارات الأجرة والسيرفيس

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، وأيضاً إستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسى وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار.

ووجه الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

وأكد محافظ أسوان على أنه في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 .

جدير بالذكر بأن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين إعتباراً من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ورؤية 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين .

المصرى اليوم

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