اليابان تطالب بجرعات إضافية من لقاحات فايزر لمواجهة كورونا خلال الألعاب الأولمبية

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طالب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الحصول على جرعات إضافية من لقاحات كورونا، وذلك وسط مخاوف من تزايد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء «أسوشيتد برس» أن رئيس الوزراء الياباني استقبل الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر»، ألبرت بورلا، الموجود في طوكيو لحضور حفل افتتاح الأولمبياد للتأكد من أن شركة الأدوية ستقدم لليابان كمية اللقاح المضاد لكوفيد-19، كما وعدت.

وقال مسؤولون حكوميون إن سوغا شكر بورلا أيضا على التبرع بعشرات الآلاف من جرعات لقاح «فايزر» للرياضيين الأولمبيين والمشاركين، لضمان صحتهم خلال الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو التي تأجلت بسبب الوباء.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» أن سوغا طلب من بورلا تسريع توفير 20 مليون جرعة كانت مقررة في أكتوبر تقريبا.

ووقعت اليابان مع شركة «فايزر» اتفاقية لتلقي 100 مليون جرعة لقاح بحلول يونيو، و70 مليون إضافية بين يوليو وسبتمبر.