صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطهير المدارس ومحلات الجزارة ودور العبادة لمجابهة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامناً مع رابع أيام عيد الأضحي المبارك، وبدء استئناف امتحانات الثانوية العامة، قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة ، بالإستمرار في أعمال التطهير والتعقيم المكثفة بالمدارس ، والمجازر، ومحلات الجزارة، ودور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية وغيرها، وتطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ولتجنب إنتشار العدوي، مشيراً إلى استئناف أكثر من ٤٥ ألف طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة اعتبارا من الغد، في ١٦٢ لجنة تابعة لعدد ٢٠ إدارة تعليمية بالمحافظة، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.