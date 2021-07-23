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القليوبية: ذبح 879 أضحية بالمجان خلال أيام عيد الأضحى

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القليوبية: ذبح 879 أضحية بالمجان خلال أيام عيد الأضحى القليوبية: ذبح 879 أضحية بالمجان خلال أيام عيد الأضحى

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أعلنت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، عن ذبح 879 رأس من (الجمال، الضأن، الماعز، الأبقار، الجاموس) داخل 30 مجزرا منتشرة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على منع الذبح في الشوارع العامة والحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

واوضحت العسيلي، في بيان صحفي الجمعة، أنه تم ذبح ٣٨٤ رأس اول ايام العيد، و٣٦٩ رأس اليوم الثاني، وفي ثالث أيام العيد تم ذبح ١٢٦ رأسا.

يذكر أن محافظ القليوبية قد أصدر قرار بحظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات، كما أصدر توجيهات بفتح جميع المجارز أمام المواطنين للذبح بالمجان خلال فترة العيد.

المصرى اليوم

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