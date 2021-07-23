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محافظ بورسعيد يتفقد حديقة فريال في رابع أيام عيد الأضحي المبارك

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محافظ بورسعيد يتفقد حديقة فريال في رابع أيام عيد الأضحي المبارك محافظ بورسعيد يتفقد حديقة فريال في رابع أيام عيد الأضحي المبارك

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في رابع أيام عيد الاضحي المبارك، حديقة فريال، رافقة خلالها مسئولي حي الشرق حيث تابع توفير كافة وسائل الراحة والخدمات داخل الحديقة وكذلك أعمال النظافة بها.

وقال المحافظ إن حدائق بورسعيد استقبلت المواطنيين علي مدار عيد الاضحي في ظل تواجد الاجهزة التنفيذية والامنية أمنى بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق

وكانت حدائق بورسعيد قد شهدت توافد الآلاف من أهالي أبناء المحافظة والمحافظات الاخري طوال أيام عيد الاضحي المبارك برغم ارتفاع حرارة الجو.

المصرى اليوم

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