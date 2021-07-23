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7 وفيات و400 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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7 وفيات و400 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 7 وفيات و400 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سجلت في الأردن 7 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و400 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 763106 إصابات، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9929 بعد رصد وفاة 7 مصابين، بحسب الموجز.

وأجري 16955 فحصا مخبريا جديدا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.36%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 8,292733 ملايين فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 468، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 745551، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 7626.

وسُجلت 71 حالة إدخال جديدة للمستشفيات، فيما خرج منها 49 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 496 مصابا.

جي بي سي نيوز

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