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طالب المواطنين بالإبلاغ.. محافظ القليوبية: لا زيادة في المواصلات داخل المحافظة

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طالب المواطنين بالإبلاغ.. محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار المواصلات داخل المحافظة طالب المواطنين بالإبلاغ.. محافظ القليوبية: لا زيادة في المواصلات داخل المحافظة

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أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي الجمعة، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية ، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة اداره الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو عبر الواتس اب علي الارقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ورؤية 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 6.75 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر ٨ جنيه للتر وبنزين 95 بسعر ٩ جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

المصرى اليوم

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