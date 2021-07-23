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محافظ بورسعيد: إزالة 4 حالات تعد بناء مخالف بدون ترخيص

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محافظ بورسعيد: إزالة 4 حالات تعد بناء مخالف بدون ترخيص محافظ بورسعيد: إزالة 4 حالات تعد بناء مخالف بدون ترخيص

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب واصلت حملاتها المكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات وأراضى الدولة، حيث قاد حى الجنوب برئاسة الأستاذ أحمد زغلف حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة أربع حالات تعد بناء مخالف بدون ترخيص بجنوب بورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد أن عدد من الأشخاص استغلوا أجازة عيد الأضحى المبارك وقاموا بالبناء على أراضى الدولة، حيث تم بناء حالة في منطقة جمعية القناة، وحالة وجمعية الإسراء وحالة أخرى على صرف 17وحالة في رى خمسة ترعة سرحان، مشيرآ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رصدت البناء المخالف، وعلى الفور تم شن حملة لإزالة التعديات بالمناطق المذكورة، وتم توقيع العقوبات على المخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار حملات إزالة التعديات بحى الجنوب ومنع استغلال أراضى الدولة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين .

المصرى اليوم

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