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وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين والقطاعات الرقابية بالوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه واجراء عمليات الجرد الفعلي، وأكد المصيلحى أنه شدد أيضاً على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بضرورة التأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الاسعار اليوم من جانب لجنه التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

من جانبهم، أكد مديرو المديريات، أنهم منذ الصباح الباكر يتابعون على الأرض موقف توافر الوقود وانتظام عمل محطات الوقود وقيامهم بتسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الاسعار، وأكد مديرو المديريات أن الوقود بكل أنواعه متوفر بكميات كبيرة.

وأكد أحمد مهدى مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع، استمرار عمل غرف العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحي المبارك لمتابعة توافر السلع وانتظام عمل الأسواق وكذلك تكليف مديريات التموين بمتابعة تنفيذ قرار تحريك اسعار الوقود من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

من جانبه، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الدكتور على المصيلحى، أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وغرفة عمليات الوزارة وكذلك غرف عمليات مديريات تتابع على مدار الساعة تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير حملات من المديريات على محطات الوقود، وأشار كمال أن الوزارة تتابع توافر الوقود بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك قيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتأكد من موازين المحطات طبقاً للمواصفات الموضوعة لذلك.