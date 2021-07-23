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دراسة بريطانية: زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر يعزز الأجسام المضادة

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دراسة بريطانية: زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر يعزز الأجسام المضادة دراسة بريطانية: زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر يعزز الأجسام المضادة

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كشفت دراسة بريطانية أن الفترة الفاصلة الأطول بين جرعتي لقاح كورونا، الذي تنتجه شركة فايزر تؤدي إلى زيادة المستويات الكلية للأجسام المضادة مقارنة بالفجوة الأقصر، لكن هناك انخفاضا حادا في مستويات الأجسام المضادة بعد الجرعة الأولى، وقد تساعد هذه الدراسة في توجيه استراتيجيات التطعيم ضد السلالة المتحورة «دلتا» التي تقلل من فعالية الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 على الرغم من أن الجرعتين لا تزالان وقائيتين.

وقال القائمون على الدراسة التي تشرف عليها جامعة أكسفورد ،بالنسبة للفترة الفاصلة الأطول بين الجرعتين، تم تحفيز مستويات الأجسام المضادة المثبطة ضد السلالة المتحورة دلتا بشكل ردئ بعد جرعة واحدة ولم يتم الحفاظ عليها خلال الفترة التي تسبق الجرعة الثانية.

وأضافوا أنه «بعد جرعتين من اللقاح، كانت مستويات الأجسام المضادة المثبطة أعلى مرتين بعد الفترة الفاصلة الأطول مقارنة بالفترة الأقصر بين الجرعتين، وتدعم النتائج الرأي القائل بأنه في حين أن هناك حاجة لجرعة ثانية لتوفير حماية كاملة ضد السلالة المتحورة دلتا، فإن تأخير تلك الجرعة قد يوفر مناعة أكثر استدامة حتى لو كان ذلك على حساب الحماية على المدى القصير.

وفي ديسمبر الماضي، مددت بريطانيا الفترة الفاصلة بين جرعتي اللقاح إلى 12 أسبوعا بالرغم من أن شركة فايزر حذرت من عدم وجود دليل يدعم زيادة الفترة الفاصلة عن ثلاثة أسابيع، وتوصي بريطانيا حاليا بفترة فاصلة مدتها 8 أسابيع بين جرعتي اللقاح لمنح المزيد من الناس حماية عالية ضد السلالة المتحورة دلتا بسرعة أكبر مع الاستمرار في زيادة الاستجابة المناعية على المدى الطويل.

وقالت سوزانا دوناتشي الرئيس المشارك لفريق التحقق من الدراسة، الأسبوع الثامن هو الموعد المناسب تقريبا«.

المصرى اليوم

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