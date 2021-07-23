أخبار عاجلة

الجيزة: غلق وتشميع 7 مصانع ومنشآت مخالفة -
أحمد كريمة يؤيد زيادة سعر الخبز: «العيش الزائد في الريف يصنع منه مشروب محرم» -
موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي.. «كاف» يحدد إقامة اللقاء -
حملات لرفع الاشغالات والتعديات في الهرم وجنوب الجيزة والعمرانية (صور) -
«أنا مش شغال عندك في شركتك».. مدرب وادي دجلة يوجه رسالة لحكم مباراة الأهلي -
شادي محمد: فوز الأهلي على دجلة «مهم».. ولا بد من معالجة أخطاء الفريق -
مفاجأة.. اتحاد المصارعة: محمد متولي خاض الأولمبياد «مصابا» -
ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة وأهداف الفريقين وفرص الأحمر الضائعة (فيديو) -
بعد مباراته الـ100.. حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلي -
الجيزة: رفع 100 طن مخلفات وإزالة 33 حالة إشغال في الواحات (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

عروض جوية بهلوانية تزين سماء معرض "ماكس" الدولي للطيران

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الآلاف يفرون من منازلهم في العاصمة اليونانية مع وصول الحرائق إلى مناطق سكنية

الآلاف يفرون من منازلهم في العاصمة اليونانية مع وصول الحرائق إلى مناطق سكنية

روسيا.. خدمة متنقلة لتزويد الطائرات بالوقود

روسيا.. خدمة متنقلة لتزويد الطائرات بالوقود

روسي يسحب طائرة ركاب تزن 65 طنا

روسي يسحب طائرة ركاب تزن 65 طنا

أدرعي: المدفعية الإسرائيلية تقصف أراضي لبنان

أدرعي: المدفعية الإسرائيلية تقصف أراضي لبنان