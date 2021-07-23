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بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ماينز الألماني الودية بمشاركة محمد صلاح

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ماينز الألماني الودية بمشاركة محمد صلاح بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ماينز الألماني الودية بمشاركة محمد صلاح

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يواجه فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 فريق ماينز الألماني في مباراة ودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد بمشاركة النجم المصري محمد صلاح ..

ولعب ليفربول مباراتين وديتين أمام كل من فاكر إنسبروك وفريق شتوتجارت في معسكر فريق ليفربول في النمسا، لعبت المبارتين على شكل جديد كل منهما نصف ساعة وانتهيا بالتعادل الإيجابي بنتيجة واحدة 1-1 .

تبدأ مباراة ليفربول وماينز الألماني الساعة السادسة والربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة .


سيتم إذاعة المباراة ععبر القناة الرسمية لنادي ليفربول وعبر تطبيق الانترنت المعروف «LFCTV GO».

وأعلنت قناة أون تايم سبورت عبر موقعها الرسمي فيسبوك، إذاعة مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام ماينز الألماني، يوم الجمعة والتي ستقام عند الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.


حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد جويل ماتيب ريس ويليامز كونستانتينوس تسيميكاس

خط الوسط: جيمس ميلنر نابي كيتا هارفي إليوت.
خط الهجوم: ساديو ماني ديفوك أوريجي محمد صلاح .

المصرى اليوم

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