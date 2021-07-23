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محافظ القاهرة: لا زيادة فى تعريفة الركوب

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محافظ القاهرة: لا زيادة فى تعريفة الركوب محافظ القاهرة: لا زيادة فى تعريفة الركوب

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار.

ووجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية ، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وأكد أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ورؤية 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين .

المصرى اليوم

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