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حملات مكثفة لتطهير ونظافة شوارع وميادين الشرقية

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حملات مكثفة لتطهير ونظافة شوارع وميادين الشرقية حملات مكثفة لتطهير ونظافة شوارع وميادين الشرقية

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، من حملات النظافة والتجميل والتطهير على مدار الثلاث ورديات في اليوم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة أمام المواطنين والزائرين، وذلك تزامناً مع تواجدهم بكثافة في الشوارع للإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، منذ الصباح الباكر أعمال النظافة العامة وغسل الكباري بنطاق المدينة، والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، حملات رفع القمامة من الشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنها شارع فاروق وشارع العشرين، وشارع الجيش وشارع النقراشى، وشارع الفلوجة وشارع سعد زغلول وشارع الجلاء، فيما قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، بأعمال النظافة وري ممشى القناطر والجامعة، حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة أمام المواطنين.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، من حملات النظافة على مدار الثلاث ورديات بعدد من المناطق، حيث تم رفع القمامة من شوارع المدينة، وكذلك رفع الأتربة من شارع الإنتاج 2، ورفع مخلفات قمامة وهدم مباني باللودر الكبير ومعدات الحملة الميكانيكية بمنطقة نقيزه وشارع الترعه الديدامونية، وشارع المشروع وتصليح الشوارع بالجليدر بطريق كفر البلاسي ،و غسيل بلدورات وأرصفة شارع المشروع .

كما كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، من الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة من شوارع المدينة، والتي تشمل الطريق الدائري ووجيه أباظة، وكوبري البطل وأرض سوق الاثنين، وهندسة الري وسعد زغلول، حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة، بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة، بحملة نظافة على مدار اليوم، شملت رفع تراكمات القمامة من عدد من الأماكن.

المصرى اليوم

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