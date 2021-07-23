شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن أخر تطورات حالتها الصحية: «هتخرج قريب»

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لاقتراحات اماكن الخروج

طمأن الفنان وائل عبد العزيز متابعيه على الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب وائل، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة، وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت، حقيقي حب كبير لبنتي وأختي، ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب».

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافيها».