أول تعليق من تامر حسني على زي البعثة المصرية في الاولمبياد

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علق النجم تامر حسني على زي البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو قائلا :«لي كل الشرف والفخر أن يكون أنتم أول من يرتدي أول خط أزياء إيطالي لي في حياتي».

وأكد النجم المصري إنه كان يتابع جميع مراحل التصنيع الخاصة بالزي بنفسه وأن القماش المستخدم هو إيطالي من أجود الأنواع لأن هدفه الأساسي أن يكون أول ظهور لخط إنتاج أزياء خاص به على أبطال مصريين وأن يكونوا مميزين وسط جميع الدول المشاركة.

وتشارك مصر في النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية ببعثة مكونة من 137 لاعب ولاعبة هي الأكبر في تاريخ مشاركتها الأولمبية يتنافسوا في 27 منافسة ضمن 23 رياضة.