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دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، جميع البلدان للتعاون لمعرفة منشأ فيروس كورونا، بعد يوم من رفض الصين النطاق المقترح للمرحلة الثانية من التحقيق.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياسارفيتش، تعليقا على القرار الصيني، بأن الأمر لا يتعلق بالسياسة ولا بمن يتحمل اللوم.

كانت الصين قد انتقدت تقرير الصحة العالمية موضحة أنها تدعم التحقيقات المبنية على حقائق وليس مجرد «تسييس».

وأضاف: «تتحمل البلدان مسؤولية العمل معا ومع منظمة الصحة بروح الشراكة».

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز»، فإن الصين رفضت خطة منظمة الصحة الرامية إلى إجراء مرحلة ثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا والتي تتضمن فرضية أنه ربما يكون قد تسرب من مختبر صيني.

واقترحت المنظمة هذا الشهر إجراء مرحلة ثانية من الدراسات حول أصول فيروس كورونا في الصين على أن يشمل ذلك عمليات تدقيق للمختبرات والأسواق في مدينة ووهان التي ظهر بها الفيروس للمرة الأولى، وطالبت السلطات بالتحلي بالشفافية.