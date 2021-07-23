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جريان أودية بيشة وارتفاع مناسيب السدود

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الأحساء الأعلى حرارة ورفحاء الأقل رطوبة

سجلت محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم، بواقع 46 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أقل درجة بنحو 23. وعلى مستوى الرطوبة...

cbd767b9e5.jpgأبهـا: الوطن
a98d7444ae.jpg13 ذو الحجة 1442 هـ
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وادي شهدان يحاصر 8 قرى في صبيا

في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية التي شهدتها منطقة جازان لليلة البارحة وهطول كمية كبيرة من الأمطار على المرتفعات الجبلية...

icon-byline.pngجازان: الوطن
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون مخبأة في معجون طماطم

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 2.144.180 حبة، عُثر عليها...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

5 آلاف نسمة وبلدية لاستحقاق مسمى مدينة

أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني لـ«الوطن» أن التعريفات المرتبطة بالتعداد العام للسكان والمساكن المعتمدة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

مغادرة 92% من الحجاج

أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لـ«الوطن» ترحيل 92% من إجمالي الحجاج والمتبقي 8% فقط، ونوه البسامي...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ
السفير السعودي يطمئن على صحة المصاب في المستشفى

إصابة سعودي بحروق تغلق مركز إيواء أردنيا

أغلقت السلطات المعنية بالعاصمة الأردنية عمان مركز الإيواء الذي شهد حادثة تعرض سعودي من ذوي الإعاقة لحروق.وأكدت مصادر مطلعة أن...

icon-byline.pngالرياض: معيض الرفدي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

القبض على 6 هنود جمعوا أموالا من مخالفين وحولوها للخارج

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

92 % من الحجاج غادروا المشاعر

أكمل حجاج بيت الله الحرام أمس ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. وبعدها توجه المتعجلون إلى بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع....

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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