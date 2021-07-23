جريان أودية بيشة وارتفاع مناسيب السدود
سجلت محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم، بواقع 46 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أقل درجة بنحو 23. وعلى مستوى الرطوبة...
في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية التي شهدتها منطقة جازان لليلة البارحة وهطول كمية كبيرة من الأمطار على المرتفعات الجبلية...
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 2.144.180 حبة، عُثر عليها...
أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني لـ«الوطن» أن التعريفات المرتبطة بالتعداد العام للسكان والمساكن المعتمدة...
أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لـ«الوطن» ترحيل 92% من إجمالي الحجاج والمتبقي 8% فقط، ونوه البسامي...
أغلقت السلطات المعنية بالعاصمة الأردنية عمان مركز الإيواء الذي شهد حادثة تعرض سعودي من ذوي الإعاقة لحروق.وأكدت مصادر مطلعة أن...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...
أكمل حجاج بيت الله الحرام أمس ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. وبعدها توجه المتعجلون إلى بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع....