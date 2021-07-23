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ارتفع البحث على موقع جوجل عن مقارنة أسعار البنزين القديمة والجديدة اليوم بعد صدور قرار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم، بزيادة أسعار البنزين والذى حمل رقم 1483 لسنة 2021.

البيان الأسعار قبل الزيادة الأسعار بعد الزيادة سعر بنزين 80 6.50 جنيهًا 6.75 جنيهًا سعر بنزين 92 7.75 جنيهًا 8 جنيهات سعر بنزين 95 8.75 جنيهًا 9 جنيهات سعر السولار 6.75 جنيهًا 6.75 جنيهًا سعر المازوت 3900 جنيهًا 3900 جنيهًا

قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين

أوصت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى اجتماعها الأخير بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتكون كما يلي:

سعر البنزين 80 يبلغ 6.75 جنيهًا/اللتر.

سعر البنزين 92 يبلغ 8 جنيهات/اللتر.

سعر البنزين 95 يبلغ 9 جنيهات/ اللتر.

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيهًا/ اللتر.

تثبيت سعر بيع المازوت عند 3900 جنيهًا للطن.

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