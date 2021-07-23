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تدشين أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة

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تدشين أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة تدشين أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة

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أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إشارة البدء لتدشين مشروع أكاديمية المحافظة للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

وأكد المحافظ أن تنفيذ ذلك يأتي إيماناً منا بأهمية تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المدربة بكافة المجالات تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بإعتبار أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، وحرصاً من المحافظة لنشر الوعي والإرتقاء بالعنصر البشري من حيث تأهيله مهنياً ومهارياً وعلمياً وإقتصادياً .

وأشار إلى أن ذلك يتزامن أيضاً مع ما تشهده المحافظة خلال الفترة الحالية من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ورفع كفاءة البنية التحتية والإستثمارية لتصبح أسوان بحق منارة لنشر ثقافة التنمية المستدامة وللتدريب وليكون هذا المشروع متواكباً مع رؤية واضحة تسير مع رؤية 2030 .

وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، بأنه بحلول عام 2030 ستتم إتاحة التدريب لجميع فئات المجتمع الأسواني بجودة عالية دون تمييز حيث أن ذلك يأتي في إطار نظام مؤسسي كفء ومستدام ومرن ومرتكز على الفرد القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً مما يساهم بدوره في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى ليكون قادراً على التنافس مع الكيانات الإقليمية والعالمية، موضحه بأن رسالة الأكاديمية تتمثل في توفير برامج تدريبية متميزة تلبي إحتياجات المحافظة لخلق بيئة تدريبية ومهنية وكفاءات حكومية متطورة وإبتكارات حرفية لتحسين الأعمال بما يتواكب مع متطلبات العصر وسوق العمل الأسواني.

المصرى اليوم

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