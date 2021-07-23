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«المصرى اليوم» داخل محطات الوقود بالاسكندرية: «زيادة ربع جنيه مش كتير» (صور)

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سادت حالة من الاستقرار بمحطات تموين الوقود في الاسكندرية، اليوم الجمعة، عقب تطبيق قرار تحريك سعر المحروقات وارتفاع تعريفة الوقود الجديدة بالمحطات منذ صباح اليوم الجمعة.

«المصرى اليوم» أجرت جولة داخل محطات الوقود، لرصد ردود الأفعال، حيث قال عدد من العاملين بالمحطات، إنهم تلقوا خبر زيادة الأسعار اليوم من خلال شركة البترول، مشيرين إلى أن الزيادة وقدرها 25 قرشاً «مش كتير»، مؤكدين أن الحركة تسير بشكل طبيعى وأصحاب السيارات يقومون بتمويل سياراتهم دون اعتراض بعدما يتم إخبارهم فور وصولهم بالزيادة الجديدة المقررة.

وكانت محطات الوقود بدأت تطبيق قرار وزير البترول والثروة المعدنية، رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٢١، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق 23- 7 -2021 تقرر تحديد البنزين بأنواعه بزيادة 25 قرش / لتر لتكون الاسعار كالتالي: بنزين 95 بـ9،00 جنيه لتر، بنزين 92 بـ8,00 جنيه لتر، وبنزين 80 بـ 6.75 جنيه لتر، وتثبيت أسعار السولار والكيروسين والمازوت.

وبناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية بمتابعة موقف محطات تموين السيارات والتأكد من توافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين عليها دون ازدحام بعد تحديد أسعار الوقود صباح اليوم، قام محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، بتكليف مدير عام التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له وكذلك مديرى الإدارات التموينية بالمرور والتفتيش على محطات تموين السيارات والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة المواد البترولية كذلك جرد الأرصدة الموجودة بالمحطات والتأكد من توافر المواد البترولية.

وتلقت غرفة العمليات بالمديرية بقيادة وكيل الوزارة منذ صباح اليوم وحتى الآن تقارير الحملات التموينية والتى أفادت باستقرار الأوضاع التموينية بالمحافظة خاصة أوضاع محطات تموين السيارات وتوافر الوقود ولا يوجد ازدحام أو تكدسات.

وقال سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، إنه تم المرور على معظم محطات تموين السيارات وتم تعديل الاسعار بالماكينات وجارى استكمال الباقى وجارى متابعة الأمر والحالة مستقرة.

«المصرى اليوم» ترصد تبعات قرار رفع سعر المحروقات بمحطات الوقود (بث مباشر)

عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)
عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)
عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)
عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)
عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)
عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)
عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)
عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)
عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)
عقب قرار تحريك أسعار المحروقات .. "المصرى اليوم" داخل محطات الوقود بالاسكندرية: ربع جنيه مش كتير (صور)

المصرى اليوم

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