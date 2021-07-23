جرائم قتل الازواج ..أبشع 3 جرائم فى العييد..الضحايا طبيبة ومحاسب وربة منزل .."صور"

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شهدت القليوبية والدقهلية وبنى سويف خلال الساعات الماضية أبشع 3 جرائم قتل ،جميعها وقعت فى محيط الاسرة الضيق ،والضحية فى الوقائع الثلاث احد الزوجين وطريقة القتل كانت واحدة "طعنا بالسكين"وتنوعت الطعنات ما بين 11 و27 طعنة ، اى ان الجرائم الثلاث تخطت حاجز الطعنة الواحدة فى الخلاص من شريك الحياة تم نقل الجثث الى مختلف المستشفيات وطالبت النيابة بسرعة غنهاء إجراءات الدفن .

فى القليوبية انتهت حياة محاسب يدعى "محمد" ،على يد زوجته "ريهام"فى قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز شرطة طوخ، ، بعد أن أقدمت الزوجة على طعن زوجها يوم وقفة عيد الأضحى المبارك بسبب خلاف وقع بينهما على شحن عداد الكهرباء بشقتهما بالقرية فسددت له الطعنات حتى فارق الحياة امام عينيها.

وفى بنى سويف ،أدلى محمود ، 37 سنة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة أهناسيا، معترفا بقتل زوجته بأن طعنها فى رقبتها وصدرها وبطنها» ثم كرر الطعنات فى جميع أجزاء جسدها إلى أن فارقت الحياة، متاثرة ب27 طعنة تلقاها جسدها، بسبب تركها المنزل ورفعها قضية خلع بعدها قام بقطع شرايين يده ،بسبب الخناقات المتكررة التى انتهت برفعها قضية خلع .

وفى الدقهليه شهدت قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها دكتورة على يد زوجها الطبيب الذى سدد لها 11 طعنة بسبب مشادة كلامية بينهما وفر هاربا عقب ارتكاب جريمته، وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها للقبض عليه ،وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين 26 سنة، طبيبة، إثر تلقيها 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها، ويُدعى محمود ، 29 سنة، طبيب أسنان، وفر هاربًا.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، ونشب خلاف بين الزوجين بشقتهما، وعلى أثر المشاجرة قام الزوج بطعن زوجته بسكين عدة طعنات متتالية ونافذة، ثم ترك السكين، وغسل يديه، وفر هاربًا ،تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.