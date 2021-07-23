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دراسة جديدة بجامعة أكسفورد تحدد أفضل مدة فاصلة بين جرعتي لقاح فايزر

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دراسة جديدة بجامعة أكسفورد تحدد أفضل مدة فاصلة بين جرعتي لقاح فايزر دراسة جديدة بجامعة أكسفورد تحدد أفضل مدة فاصلة بين جرعتي لقاح فايزر
تساعد في توجيه استراتيجيات التطعيم ضد السلالة المتحورة "دلتا"

دراسة جديدة بجامعة أكسفورد تحدد أفضل مدة فاصلة بين جرعتي لقاح فايزر

أظهرت دراسة بريطانية، اليوم الجمعة، أن الفترة الفاصلة الأطول بين جرعتي لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر تؤدي إلى‭‭ ‬‬زيادة المستويات الكلية للأجسام المضادة مقارنة بالفجوة الأقصر.
وقد تساعد هذه الدراسة في توجيه استراتيجيات التطعيم ضد السلالة المتحورة "دلتا" التي تقلل من فعالية الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، على الرغم من أن الجرعتين لا تزالان وقائيتين.
وقال القائمون على الدراسة التي تشرف عليها جامعة أكسفورد: "فيما يتعلق بالفترة الفاصلة الأطول بين الجرعتين، تم تحفيز مستويات الأجسام المضادة ضد السلالة المتحورة دلتا بشكل سيئ بعد جرعة واحدة، ولم يتم الحفاظ عليها خلال الفترة التي تسبق الجرعة الثانية".
وأضافوا: "بعد جرعتين من اللقاح، كانت مستويات الأجسام المضادة المثبطة أعلى مرتين بعد الفترة الفاصلة الأطول مقارنة بالفترة الأقصر بين الجرعتين".
ووجدت الدراسة أن مستويات الخلايا التائية الكلية كانت أقل بمعدل 1.6 مرة مع الفترة الفاصلة الطويلة، مقارنة مع جدول الجرعات ذي الفترات الفاصلة القصيرة من 3 إلى 4 أسابيع؛ لكن نسبة الخلايا التائية "المساعدة" التي تدعم الذاكرة المناعية على المدى الطويل كانت أعلى مع الفترة الفاصلة الطويلة.
وأكد معدو الدراسة أن أي جدول زمني للجرعتين يسفر عن استجابة قوية فيما يتعلق بالأجسام المضادة والخلايا التائية، في الدراسة التي شملت 503 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وفي ديسمبر الماضي، مددت بريطانيا الفترة الفاصلة بين جرعتي اللقاح إلى 12 أسبوعًا بالرغم من أن شركة فايزر حذرت من عدم وجود دليل يدعم زيادة الفترة الفاصلة على ثلاثة أسابيع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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