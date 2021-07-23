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بقرار رسمي.. إخضاع منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية

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بقرار رسمي.. إخضاع منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية بقرار رسمي.. إخضاع منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية

بقرار رسمي.. إخضاع منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل مادتيْن في تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وجاء نص التعديلات كما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي: "إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".

ثانياً: تعديل المادة (السابعة عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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