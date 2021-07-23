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بعد زيادة البترول والسولار .. تكثيف الحملات على محطات الوقود و مواقف السرفيس بالمنيا

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بعد زيادة أسعار البترول والسولار .. تكثيف الحملات على محطات الوقود و مواقف السرفيس بالمنيا بعد زيادة البترول والسولار .. تكثيف الحملات على محطات الوقود و مواقف السرفيس بالمنيا
كثفت مديرية ومباحث التموين بالمنيا، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت .

جاء ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما يتم المرور على مواقف سيارات الأجرة «السرفيس» بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة.

المصرى اليوم

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