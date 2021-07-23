التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

وكلف وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الجمعة، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس، لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الاضرار بالمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددا

على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

وناشد الوزير، المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أي شكوي في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: «15330» وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: «Info@mld.gov.eg».