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مصرع شخص واصابة اثنين اخرين في انقلاب ملاكي علي صحراوي أسوان

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مصرع شخص واصابة اثنين اخرين في انقلاب ملاكي علي صحراوي أسوان مصرع شخص واصابة اثنين اخرين في انقلاب ملاكي علي صحراوي أسوان

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لقي شخص مصرعه ،اليوم الجمعة، وأصيب 2 آخرين في حادث سير على طريق أسوان الصحراوي الغربي .

تلقي اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين أسوان الصحراوي الغربي ما اسفر عن وفاة محمد مصطفي عرفات 27سنة، وإصابة كلا من مصطفي عبدالرحمن احمد 31 سنة باشتباه خلع بالذراع وكدمات متفرقة، ايهاب حزين سليمان 31 سنة اشتباه كسر بالذراع الايسر.

تم نقل المصابيين لمستشفي أسوان الجامعي لتلقي العلاج، ونقل الجثه إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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