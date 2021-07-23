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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح مسجديْن في منطقتين

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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح مسجديْن في منطقتين "الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح مسجديْن في منطقتين
بعد تعقيمهما.. لمزيد من الحرص على سلامة المصلين

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتًا وتعقيمهما في منطقتين، بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 167 يوماً 1880 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية والقصيم.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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