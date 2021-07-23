درجة الحرارة في الكويت اليوم

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ارتفاع درجات الحرارة في الكويت تعدي المعدلات الطبيعية، وفى ظل قلق كبيرة إثر حالة الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة وما يمكن أن ينجم عنها من كوارث.

دولة الكويت تعد إحدى أكثر الدول التي تشهد حالة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث ذكر موقع الإدارة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية) أن درجة الحرارة تجاوزت في الموجة الحالية 54 درجة مئوية، بينما تبقى التوقعات أسوأ بكثير في الاعوام المقبلة.

الطقس اليوم في الكويت

وطبقا لموقع الإدارة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية)، حيث ذكر أن أقصى درجة حرارة في مطار الكويت الدولي ٤٩ درجة وادني درجة حرارة هو ٣٤ درجة، اما اعلي نسبة رطوبة تصل إلى ٧٠٪ والحد الأدنى لنسبة الرطوبة ١٥٪ في مطار الكويت الدولي.

حاليا في مطار الكويت الدولي (02:02) درجة الحرارة 34.6°س مع رياح جنوبية 9 كم/س، ومدى الرؤية 13كم. كمية الأمطار: 0.00 مم- الرطوبة النسبية: 59%

حالة البحر في الكويت

نهاراً

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا- ارتفاع الموج: 2- 6 قدم.



ليلاً

خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 2- 4 قدم.

الطقس اليوم في الكويت

المحطة العظمى المتوقعة °م الصغرى المسجلة °م مدينة الكويت 46 37 مطار الكويت 48 37 العبدلي 50 32 الجهراء 50 36 السالمية 39 36 الأحمدي 39 36 المحطة العظمى المتوقعة °م الصغرى المسجلة °م جال اللياح 49 33 الوفرة 48 31 المناقيش 47 33 السالمي 48 31 مطربة 50 33

تنبؤ محطات الرصد

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكويت إن البلاد شهدت صيفا شديد الحرارة حيث إن درجة حرارة تخطت حاجز 52 درجة لتصبح اعلى درجة حرارة في العالم.

درجة الحرارة في الكويت - صورة أرشيفية

طقس الكويت

نهاراً

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 42 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

ليلاً

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10- 30 كم/ساعة .

ويصنف المناخ الكويتي كمناخ قاري صحراوي بما يعني أن الطقس في الكويت يميل إلى الجفاف بالرغم من موقع الكويت الساحلي، كما يميل الطقس في الكويت إلى البرودة ليلا خلال فصلي الخريف والشتاء حيث يتأثر بهبوب الرياح الشمالية الغربية التي تحمل معها بعض الامطار والبرودة في كثير من الأحيان.

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الطقس .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية

وفي العديد من المحافظات في ‍الكويت بينها محافظة سلوى ومحافظة الجهراء التي تقع على الحدود السعودية، شهدت انقطاعا في الكهرباء، وسط دعوات أطلقتها وزارة الكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر الامكان.

درجة الحرارة في الكويت

ويشتهر مناخ دولة الكويت بصبغته الصحراوية وارتفاع درجة حرارة الجو خلال فصل الصيف بشكل عام. وهذا المناخ الصيفي هو ما ترسخ في أذهان الناس عن الكويت.

الطقس الحار في الكويت ومع شدة درجة الحرارة في الصيف تجعل لبقية فصول السنة في الكويت مذاقا خاصا أجمل مما في الدول الأخرى، وذلك لأن فصلي الخريف والربيع في الكويت يعتبران من أفضل فصول السنة بالنسبة لسكانها، وذلك عند مقارنة درجة الحرارة فيهما بدرجة حرارة الصيف في الكويت.

نشرة التحذير والتنويه الجوي

تستخدم الكويت نظاما للتحذير والتنويه عن حالة الجو، وتتكون مراحل النظام من مرحلتين:

المرحلة الاولي:

التنويه الجوي

رسالة تشير إلى احتمالية تطور العوامل الجوية مما يؤدي إلى حدوث حالة من عدم استقرار في الطقس قد يصاحبه ظواهر جوية قاسية- وهو لا يعني وجوب حدوث الظواهر الجوية بل يعني احتمالية حدوثها- وعادة ما يكون وقت اصدار التنويه الجوي قبل حدوث الظاهرة الجوية المتوقعة بزمن 12 -24 ساعة .

المرحلة الثانية:

التحذير الجوي

رسالة تشير إلى الظواهر الجوية القاسية التي تصاحب حالة عدم الاستقرار في الطقس أو المتوقع حدوثها، وعادة ما يكون وقت اصدار التحذير ما بين 4 – 6 ساعات قبل حدوث تلك الظواهر الجوية القاسية .

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