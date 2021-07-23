غلق كافتيريا ومصادرة ٢٠ شيشة ضمن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية

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تزامناً مع احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تكثف مراكز ومدن المحافظة من حملاتها اليومية لرفع الإشغالات المخالفة نتيجة تعدي أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين على حرم الطرق والشوارع الرئيسية ،والتي تتسبب في اختناقات مرورية ولإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، فضلاً عن متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق ،حملة على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، أسفرت الحملة عن غلق كافتريا على ترعة الشيخ منصور بنطاق المركز، وتم التحفظ على ٢٠ شيشة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،بإستمرار الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لتقليل الإصابه بفيروس كورونا وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.