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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حديثه مع أسرة مصرية على الطريق.

قابل الرئيس السيسي أسرة مصرية مكونة من أب وأم وأربعة أطفال، عن طريق الصدفة، على الطريق أثناء قيادته للدراجة.

وتفقد الرئيس أحوالهم عن طريق تبادل الحديث معهم، وتوجيه بعض الأسئلة حول مان إقامتهم وأسماء الأطفال ومهنة الأب والراتب الذي يتقاضاه، وتبين أن الأسرة مقيمة في محافظة القليوبية.

وجه الرئيس سؤال لرب الأسرة قائلًا: «بتقبض كويس؟» ليجيب الأب قائلًا: «الحمد لله مستورة، ربنا يبارك لنا فيك ويا رب يا رب عمر على عمرك ومصر دائمًا بخير بيك إن شاء الله».

وتابع المواطن حديثه موضحًا المبلغ الذي يتقاضاه شهريًا، ليسأله الرئيس: «وبيكفوا؟»، ليجيب المواطن «الحمد لله».

كما حرص الرئيس على تفقد حال الأطفال متسائلًا عن ما إذا كان أحدهم ملتحق بالمدرسة، وتبين أن اثنين من الأربعة متلحقين بالدراسة، كما أبدى مزيد من الاهتمام بحالهم من خلال بعض الأسئلة مثل: «أنتِ بتاكلي كويس؟، عاوزة تطلعي أيه؟، وأنت عاوز تطلع أيه؟».